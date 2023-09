Wálter ‘Paté' Centeno tuvo un vibrante debut con su nuevo equipo en la Liga de Ascenso

El técnico Walter Paté Centeno volvió al banquillo de la Liga de Ascenso el pasado viernes, y su equipo obtuvo una importante victoria en la jornada 10 del Torneo de Apertura 2023.

Paté Centeno, quien fue anunciado el pasado 11 de setiembre como el nuevo estratega del conjunto de Fútbol Consultants, estuvo por primera vez en el banquillo en el triunfo de 3-2 frente al Uruguay de Coronado, que esta semana despidió al técnico Víctor Cordero y en su lugar fue nombrado el argentino Cristian Salomón.

El partido no fue nada sencillo para el cuadro dirigido por Centeno, quien inició ganando el compromiso, pero al final tuvo que remontar para llevarse los tres puntos.

Sergio Moreno adelantó a Fútbol Consultants al minuto 14. Pero al cierre del primer tiempo, Jeiner Ballestero igualó las acciones (minuto 45) para los visitantes. Sin embargo, en el complemento, Jefferson Borbón puso adelante a los coronadeños al minuto 51, dando vuelta al marcador.

No obstante, Paté realizó algunas modificaciones a su plantel, y el veterano defensor Darío Delgado puso la paridad al minuto 61. La presión de Consultants dio resultados, y nuevamente lograron aumentar la cuenta al minuto 66 con el panameño Sergio Moreno, quien firmó su doblete.

Para Fútbol Consultants, fue su segundo triunfo en el Apertura 2023, lo que les permite llegar a nueve puntos y escalar al sétimo lugar de la tabla de posiciones del Grupo B, dejando en el octavo puesto al Uruguay de Coronado con 8 y a Turrialba con 4 unidades.

El cuadro dirigido por Paté Centeno cuenta con figuras de experiencia como el portero Daniel Cambronero, Bismark Acosta, Darío Delgado y Jorge Alejandro Castro, quienes buscan guiar a las jóvenes figuras del plantel.

El exentrenador del Municipal Grecia, Saprissa y Guadalupe en la máxima categoría, dirigió en la Segunda División a Puntarenas FC y el Municipal Grecia, con el cual ascendió a Primera División.

En otros resultados, Limón Black Star venció 4-1 a Aserrí. Los caribeños marcaron mediante Alexander La Rata Espinoza, Justin Ramírez en dos oportunidades y Froylan Alfaro. Mientras tanto, por los josefinos lo hizo Henry Cooper, quien anotó el descuento.

Por su parte, Cariari Pococí no tuvo piedad con el Municipal Turrialba al cual goleó 6-0 con tantos de Garry Arrieta, Junior Canales, Denilson Mora en dos ocasiones, David Paniagua y Benjamín Montero.

La jornada la completan los compromisos Guadalupe vs. Santa Ana, Jicaral vs. Antioquia, Sarchí vs. Carmelita, Marineros vs. Quepos Cambute y Golfito vs. Palmares.