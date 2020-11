En estas tres semanas largas que tuvimos de trabajo le dimos énfasis a muchas cosas. Los jugadores están en un buen ritmo. Nos costó, porque no jugábamos bien y no estábamos tranquilos. En el fútbol hay que perder partidos y perdimos. Todo el mundo sabe cuál (ante Alajuelense 2-3). Desde entonces he tenido una remontada. Existe el compromiso y llegaron los goles, pero aún estamos en deuda porque no estamos clasificados. Hoy, después de jugar los últimos tres partidos, los goles nos dieron confianza, credibilidad y el beneficiado es el grupo.