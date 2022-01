Wálter Centeno: ‘Yo no soy caprichoso’

En dos partidos al frente de Guadalupe, Wálter Centeno colecciona un triunfo ante Cartaginés y una derrota frente a Alajuelense. (Alonso Tenorio)

Wálter Centeno estaba un poco molesto por perder contra Alajuelense. Después de ganarle a Cartaginés, Guadalupe cayó 1 a 0 en el Estadio Nacional contra la Liga; pero ante las consultas, aprovechó para defender su propuesta y asegurar que no es un capricho.

“El partido pasó por las pérdidas de balón, por los errores no forzados que tuvimos. Alajuela le sacó mucho provecho en el primer tiempo. De hecho que estuvo para hacer otro gol más, pero hay que ser conscientes de que este sábado nos precipitamos y en un fútbol de nosotros, que es de combinación, de pase a pase no podés perder tanto el balón y Alajuela también hizo una buena presión y por momentos nos dificultó”, mencionó el Paté.

Usted insiste sobre su idea. ¿Siente que Guadalupe puede ir mejorando partido a partido, que puede implementar la idea que usted tiene?

Voy a hablar en términos generales y creo que el fútbol de Costa Rica por muchas etapas no estaba dispuesto para esto. Me pasó en Saprissa, me pasó en Grecia, ahora me vuelve a pasar con Guadalupe, entonces usted tiene la respuesta.

No es solo Guadalupe, a Saprissa en su momento cuando lo dirigí le costó y a Grecia también. Entonces he estado en los tres equipos y me ha costado siempre, pero cuando los muchachos tomen confianza lo van a lograr, porque no estaban acostumbrados a esto y es normal.

¿Se puede llegar a eso, que el jugador esté listo para esa idea?

Es que tenemos que hacerlo, entendamos por favor que no es un capricho de Wálter Centeno. No es un capricho de Wálter Centeno. Cuando vamos a jugar a nivel internacional todos los equipos hacen eso.

Entonces cuando es eso no es un capricho mío. Si le pregunta al entrenador de Alajuelense que es español, si le pregunta al entrenador de Saprissa que es español, le van a decir lo mismo. Me gustaría que lo hicieran, porque se han encasillado mucho en que es Wálter Centeno y no, no... Yo no soy el caprichoso, es lo que se está dando en el fútbol. Que nuestros jugadores no están acostumbrados, obvio que no están acostumbrados.

Y siempre lo he dicho, pero eso no viene al caso. Aquí lo más importante es que perdimos, no me gusta perder, pero el partido no lo perdimos por eso. Lo perdimos porque no tuvimos la capacidad en muchos lapsos del partido donde Alajuelense fue superior.

¿Qué tal esta primera medición contra Cartaginés y Alajuelense?

Es mi segundo partido. A Cartago le jugamos de tú a tú y nos fue bien. Con la Liga no tuvimos tantas opciones, pero jugamos algunas facetas de lo que me gusta. Si mantenemos la línea, podemos pelear para otras cosas. Somos claros de que estamos en una posición complicada. Solo el trabajo, la credibilidad y con el esfuerzo de los jugadores podemos sacar esto.

¿Ve una buena actitud para el cambio?

Pecamos en muchas cosas, tuvimos las pérdidas de balón, en un juego de control terminan en tu marco. Yo no vine a cambiar nada, vine a traer una propuesta. Los resultados y el tiempo lo van a decir. Cada quien tiene que ver las cosas como quiera. Son gustos y esto de cambiar es normal, es fútbol.