Si usted analiza el partido, cuando fallamos pases perdemos precisión, confianza y fluidez. Somos conscientes que esto no puede pasar, pero está pasando, por dicha nos pasa ahora que no determina nada. Somos conscientes que el miércoles tenemos otro juego, podemos tener desconfianza, pero a partir del domingo debemos estar en otras circunstancias. Por dicha esto no ha pasado en el primer partido de la semifinal.