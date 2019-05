En estos siete años aprendí a dejar el afán, nada me afana, vivo tranquilo, vivo el día a día, leo mucho y me olvidé de las vanidades, ahora vivo más en lo espiritual y cada día va a llevar su propio propósito. A como puedo estar aquí, puedo estar en otra situación, como antes con Grecia, eliminado; ahora me toca darle gracias a Dios y esperar la oportunidad de jugar una final; si no se da, tranquilo. Para la ansiedad me pongo a leer, a alimentarme mentalmente, mantener la calma, tomarme un café, me dedico tiempo para mí.