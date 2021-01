Nosotros somos claros de lo que les pido a ellos en Saprissa: ganar siempre. Ese discurso no puede cansar nunca, que se intenten otras cosas es diferente. Pero la persona que me conoce a mí, nunca le cambio el discurso a ningún jugador y trabajo para ganar. Tal vez la presión que se dado en todos los programas, se dice que el discurso, pero siempre ha sido claro. Nunca les he mentido a ustedes y esta posición en la que estoy, soy consciente que si se revierte la situación los mejores serán los jugadores. Aclaro, siempre quiero ganar, trabajo para ganar, me va a tocar perder, pero mi discurso ante ustedes nunca ha cambiado y mucho menos con mis jugadores.