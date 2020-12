Vi el partido después de lo que pasó, siempre me gusta ver el partido, y vi el primer gol que fue bola muerta, hasta el minuto 25 del primer tiempo ellos no habían tenido una clara, válida, hasta el gol. Después de ahí no hubo ninguna. Empezando el segundo tiempo tuvieron un contragolpe, después el gol de tiro libre y la última jugada fue un buen gol de ellos. Fueron tres goles importantes, que nos ganaron por eso, nosotros tal vez hicimos algunas cosas, pero no como debíamos. Así fue el partido, ellos lo hicieron bien, ganaron bien, y ya nosotros hablamos de esos tres goles, y el domingo no nos puede pasar, no podemos darnos ningún permiso más porque no hay mañana.