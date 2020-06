La renovación empezó desde el primer día que llegué acá, es mi trabajo diario, en cancha, en los entrenamientos, en demostrarles a mis jugadores todas las alternativas y a la directiva. Estoy tranquilo en eso, estoy enfocado en el campeonato. Lo más importante en este momento es la etapa en la que estamos. Con respecto a eso no tengo más que decirle. Un contrato a mí no me determina, me determina el día a día y los entrenamientos, luego veremos qué pasa.