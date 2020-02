Constancia, regularidad. Habrá partidos en los que ojalá no perdamos, pero puede ser, esto es fútbol. Mantener la cabeza muy fría, tranquila, todavía no tenemos una ventaja amplia en el primer lugar. No creerse más ni menos y recordar que no hemos ganado en los últimos años un título, eso nos tiene que estar golpeando la mente para no confiarnos.