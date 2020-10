Hoy no estuvo por decisión después de lo que pasó. Zamora es uno más, porque aquí tengo chicos de alto rendimiento a los cuales tengo que disciplinar y educar, en los cuales yo tengo que marcarles la cancha para que no cometan errores a futuro. Todavía voy a pensar lo de Zamora, porque hoy no estuvo y el equipo jugó bien, es problema de él. Ahora tiene que ganarse la confianza no solo mía sino a la afición de Saprissa, tiene que ganarse la confianza de la afición porque sabe lo que hizo. Nosotros lo vamos a arropar, pero él debe una explicación futbolística que debe entregarse a Saprissa, porque Saprissa le está dando una oportunidad y no todos los días Saprissa da una oportunidad.