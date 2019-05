Ojalá primero que esté bien, en las estadísticas a nivel de enfrentamientos personales no me ha ido nada bien, él ha ganado y pues no, no he podido ganar y tiene esa ventaja en las cuentas personales, no puedo hacer nada, ahora pertenezco a Saprissa y me toca escribir una nueva historia con él y ojalá se revierta todo esto.