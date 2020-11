Si estoy siendo cuestionado, la gente tiene derecho a opinar, que quede claro que mientras yo esté aquí voy a seguir siendo fiel al trabajo y, sobre todo, seguir convenciendo a los jugadores. Son momentos que estamos pasando, ha pasado en todo equipo, la única manera de salir de esto es mantener la calma, confiar en la capacidad de los jugadores, en el trabajo. Esto de críticas es normal para mí, no es nada nuevo, he convivido durante mucho tiempo con esto, la gente es así, la gente cuando ganás sos el mejor, cuando pierdes sos el más malo, la gente es de estados de ánimo, ellos sabrán... Nosotros debemos hacer valer nuestro profesión, estamos anuentes a las críticas, pero siempre confiando plenamente en la capacidad mía, sé lo que estoy haciendo, no tengo miedo, tengo que ser valiente y esto va a pasar. Siempre que hay algo malo viene algo bueno, me aferro a eso, cuando uno trabaja honestamente y de forma buena no tiene por qué tener miedo.