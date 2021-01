Wálter Centeno no puede ocultar cuando algo no le gusta en el terreno de juego y mucho menos tapar que su equipo no hizo lo que esperaba. Es más, apenas en su debut en el Torneo de Clausura 2021 se llevó su primer disgusto y aseguró que Saprissa regaló dos puntos producto de lo que cataloga como una mala presentación, tras el 0 a 0 ante Grecia en el Allen Riggioni.