“No me quita el sueño y me obsesionan muchas cosas a nivel de primer lugar, a nivel de títulos. Me hacen vibrar, me hacen estar trabajando continuamente en eso. Trato de buscar la perfección. Quiero crecer en la idea de juego para que no sea un equipo anímico sino uno constante. No un día sí y otro no, sino que tenga una línea definida de lo que se quiere”, comentó Paté.