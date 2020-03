Nosotros hemos estado haciendo mucha valoraciones, hemos ido dándole oportunidad, a veces no tienen tanto partido consecutivo por el peso de otros jugadores. No es fácil jugar en Saprissa, son buenos jugadores, pero necesitan tiempo para ser mejores, nosotros tenemos una planilla de avanzada edad y son los que van a llevar la carga de los partidos. José Rodolfo Alfaro es un gran jugador, pero necesita estar arropado, Jonathan Martínez me lo han criticado, pero lo hace bien, son jugadores a los que les tengo que dar minutos para que se vayan adaptando.