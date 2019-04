Confianza a la hora de creer en el sistema, eso es fundamental. Nosotros ya no dependemos de un solo goleador, antes Saprissa estaba careciendo de un goleador, Marvin ha hecho dos goles hoy, Leal hace gol, entonces tenemos un equipo en que hemos dado responsabilidad a todos, tanto ofensivamente como a la hora de defender. Eso es lo bonito de este sistema, porque compromete a todos, estoy obligando a todos que hagan gol, me falta Bolaños, me debe un gol, bastante a mí, él es consciente y el gol de él va a llegar. Quiero involucrar a que Saprissa no dependa de uno, sino de una idea futbolística.