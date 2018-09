Blanco es el jugador que anticipa más en nuestro equipo, el partido y la cancha estaba para barrerse mucho. Él tocó la bola y el jugador brinca, somos dados a gritar en el fútbol de aquí y el árbitro pita. Siempre hacemos más drástica la jugada para hacer expulsar a un colega, pero es normal en el fútbol de Costa Ria, sin ética que los jugadores tienen que tener porque dificulta el espectáculo. Cristian llegó como en cualquier otra jugada, pero el jugador de Cartago gritó, dio cuatro vueltas, pero ¡qué raro! no salió lesionado, siguió jugando a los cinco segundos. Fue falta pero no roja porque si lo hubiese golpeado como si lo hubieran matado, como gritaron todos, pero no. No pasa nada, el árbitro se equivocó como nos equivocamos todos.