Con lo otro, no me gusta poner excusas, con el plantel que teníamos asumimos el partido que nos tocaba, queríamos ganar y no se pudo. Todos saben que habían bajas, es normal y recurrimos a los cambios. Son biotipos diferentes, cualidades distintas y esta vez no anduvimos tan claros. Con Jaikel Medina (como delantero) tratamos de hacer otra cosa, no lo estábamos logrando y recurrimos a arriesgar de otra forma, pero tampoco funcionó. Entiendo que la gente que quiere el juego directo, pero si el equipo no tiene las cualidades, recurrimos a un defensa.