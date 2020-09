Soy sincero: nosotros llevamos sobre 22 días después de la cuarentena, tuvimos ese tiempo, somos un equipo de control de tomar confianza a partir de la bola. He estado trabajando en eso, no crea, cada vez me cuestiono más, no crea que no me voy para la casa y no sé estos datos. Yo trabajo bajo estadísticas, mucha gente creía que yo jugaba a hacer pases, pero era para crear ocasiones; en este momento no estoy logrando crear tantas ocasiones de gol porque mi pase a pase ha disminuido y tengo que encontrarle la vuelta al sistema. A medida que pasen los entrenos, pues iremos a nuestra plenitud. Sabemos que podemos llegar a las instancias finales mejor.