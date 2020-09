Ellos basan su juego en la garra y entusiasmo, están bien posicionados y creer en lo que hacen es mérito su entrenador. Yo tengo los jugadores adecuados para mi sistema, pero hay que ser claros y ante Limón, Jicaral y San Carlos no hemos jugado bien, por lo que algo no está ligando y tengo que encontrarlo y pronto, porque habíamos ganado, pero no jugamos bien y eso me lo está cobrando el fútbol y me está pasando factura. Hay que aceptar la derrota.