Creo que Manfred ha madurado mucho, me parece que todavía le falta camino por recorrer, es importante que se mantenga tranquilo. Esta haciendo cosas importante. Ojalá no se apresure, los jóvenes juegan tres partidos y se van, pero regresan. Todo le va dando nivel internacional para pelear por la Selección Nacional; no podemos quemarlo de un solo.