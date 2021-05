Agradecerle a la gente y prensa por hablar bien de Grecia, pese a que no estoy feliz, porque a mí nunca me enseñaron a quedar fuera, de la escuela que vengo me enseñaron a que siempre debo estar en las últimas instancias. Esto se lo he dicho a mis jugadores, nosotros buscamos hacer cambios ofensivos para buscar la victoria, hoy Robinson venía golpeado, él me lo dijo, pero no teníamos otro central, el otro no me lo indicó, eso me dejó condicionado, por eso solo pude hacer un cambio ofensivo. Estas son situaciones de partidos para tener aprendizaje de los jugadores que digan cuando no están al 100%, el jugador debe ser responsable y pensar más en el equipo, ya que hay jugadores que piensan que pueden jugar todos los partidos.