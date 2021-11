Wálter Centeno está a gusto y en paz en un equipo donde nadie lo perturba

Wálter Centeno vivió con mucha intensidad el partido entre Alajuelense y Guadalupe. (JOHN DURAN)

Aunque su equipo no puntuó en el Morera Soto, Wálter Centeno salió muy complacido al ver cómo su equipo le complicó la existencia a Alajuelense.

Paté habla con sinceridad y cuenta la paz que siente al estar al frente de un equipo donde la dirigencia compagina con lo que él tiene en mente.

“Hubo muchas cosas importantes que hizo Alajuela, nosotros lo hicimos por lapsos, creo que hicimos las cosas que queríamos, lo que se podía y a lo último perdimos, pero así es el fútbol”, mencionó Centeno en la rueda de prensa posterior al juego en el que la Liga se anotó una sufrida victpria por la mínima, con un gol de José Miguel Cubero en el minuto 89.

“Nosotros estamos enfocados en terminar bien el torneo, yo fui claro con Robert Garbanzo y le dije que lo importante es lo que viene. Nosotros recién tomamos el equipo, queremos cambiarle la forma. Yo creo que solo el tiempo nos dirá en el próximo torneo. Por el momento no hay posibilidades de nada y a cerrar bien, tenemos que cerrar bien el último partido”.

Contra Grecia jugó bien, pero faltó la definición y se repitió en el Morera. ¿Es por falta de variedad de jugadores?

Yo salgo contento porque este equipo desde que yo lo tomé he dicho que vamos a tener muchas opciones de gol y tal vez en el pasado no eran tan claras como ahora, y son cosas que debemos mejorar. Para nadie es un secreto que una de las grandes deficiencias del fútbol de Costa Rica es la definición y para eso tenemos un cuerpo técnico grande donde tiene que haber un trabajo específico para mejorar todas esas cosas.

¿Cuánto dependen los entrenadores de la materia prima que tienen para desarrollar su proyecto y su estilo de juego?

Para nadie es un secreto que me ha tocado estar en los dos bandos, en uno que tiene mucho presupuesto y en otro equipo donde hay poco presupuesto, esa es la gran diferencia (ríe...).

¿Sin presupuesto se puede?

Sí, necesitamos más tiempo, es una ley del fútbol. Usted con bajo presupuesto debe tener un poco más de tolerancia, más tiempo, porque tienes que trabajar más; mientras que en un equipo grande muchas veces no resuelve el técnico sino lo resuelve el jugador.

¿Qué puede decir de este partido?

Yo creo que es muy difícil encontrar un equipo que haga un partido perfecto, siempre hay algún pico alto y un pico bajo. Nosotros lo hemos tenido, somos conscientes de eso y para competir, para estar en los primeros lugares tenemos que minimizar esos picos bajos que hemos tenido en estos últimos dos juegos, pero eso es cuestión de tiempo.

¿Qué ha encontrado en Guadalupe?

He encontrado una paz, una gerencia deportiva donde te da la potestad, donde te dejan trabajar, donde te dan el voto de apoyo, donde te dan la confianza, donde te sientes a gusto, donde trabajo tranquilo, donde nadie me perturba. Es un lugar ideal para un técnico, donde los objetivos de la directiva van de la mano con lo que quiere el entrenador.

Se habla mucho de la metodología del técnico internacional por Albert Rudé e Iñaki Alonso. ¿Nota mucha diferencia entre lo que puede aportar un técnico español con uno tico?

No sé. No sé. Mejor no responder algo que no sé.

¿Pero puede pronunciarse sobre eso?

¿Qué puedo decir de la metodología? Todo el mundo habla de metodología y usted ve los equipos en el terreno de juego y no hay metodología. Yo sí creo en una idea de juego, donde se hace un juego colectivo, donde se ven muchas facetas del juego. Se ha estado hablando mucho de otras palabras que no son de aquí, verdad, pero yo solo le puedo decir que creo en la forma de ver el fútbol, de tratar de explicársela a mis jugadores de la manera más fácil, donde ellos jueguen en conjunto por un objetivo. Yo creo más en eso que en una metodología. En un mundo tan globalizado es muy cambiante todo y tienes que adaptarte a todo tipo de cosas.

Dice José Giacone que los equipos no tradicionales le están formando jugadores a los tradicionales por todos quienes están a préstamo. ¿Es cierto?

Yo creo que eso no es nuevo para el fútbol de Costa Rica. Siempre va a pasar. A nivel mundial se da eso y es algo muy normal. El que paga más es el que se lleva mejores jugadores.