También me imagino que Víctor va a tener su reunión, pero sí estamos no tranquilos, molestos a la vez de que no se dio el resultado. Queríamos el bicampeonato, luchamos por él, fue un semestre muy duro. Tuvimos mucha adversidad, nos repusimos, pero no nos alcanzó, somos conscientes de eso. Se ha trabajado en muchas áreas en este equipo y vamos a seguirlo haciendo.