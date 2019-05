Creo que el primer tiempo tuvimos vértigo, algunas opciones, no se concretaron, no se puede hacer nada en ese aspecto, solo los jugadores estaban ahí para entender las situaciones pero nos volvimos un poco imprecisos, no éramos tan fluidos como en partidos anteriores, hemos perdido eso, pero tranquilo, porque manejamos el partido. En un momento fue complicado porque no había conexión con las puntas, (Christian) Bolaños no tocó bola y también (Rándall) Leal pasó a jugar de 8 y perdimos el mano a mano.