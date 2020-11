No sé cómo quieres verlo. No estamos en la posición que queremos, pero confío plenamente en los jugadores. La verdad si quieren criticar a alguien no se preocupen, el primero voy a ser yo. No tengan miedo. Me considero una persona que siempre quiere ganar. Ahora me está tocando no estar ganando, pero estoy aprendiendo al igual que mis jugadores. Hoy recibimos una buena lección y esto es fútbol y cuando uno esta convencido de lo que trabaja no debe tener miedo a la vida. Soy una persona luchadora, estoy tranquilo, hablé con Víctor (Cordero) y todo está bien. Ahora lo que falta es sacar a Saprissa de este momento.