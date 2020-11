Creo que la vida me ha enseñado, cuando la cosa está así o cuando te la quieren hacer lucir mal, hay que confiar plenamente en lo que estás haciendo. Lo hablé con Marco (Herrera), nosotros éramos conscientes del momento que estábamos viviendo y a la vez viendo una evolución, que estábamos jugando bien, pero los resultados no se daban, se lo dije, que en cualquier momento iba a caer una victoria abultada y ahí podía ser la remontada del equipo. Pero siempre hay que estar atento, nunca perder la calma. Cuando pasan las cosas así y uno se asusta, aparecen los problemas. Todo pasa, dijo un amigo mío, tenemos que llevarla con calma, confíe plenamente en lo que estás haciendo, la vida es así. Me va a tocar vivir este momento, no sé, en dos o tres años... tengo que estar pensando que me va a pasar, no solo es que ya pasó. También las pruebas traen cosas buenas, a nadie le gusta pasar por momentos difíciles, a mí me gusta pasar por momentos difíciles a nivel personal y creo que Saprisa también ha pasado por momentos difíciles y hoy es lo que es, una institución ganadora. Esa es la vida de un deportista.