Hay jugadores que pasan desapercibidos porque no hacen un gol, no tienen los últimos tacos de moda o no llevan el cabello pintado. Pero esos jugadores son esenciales, son importantes. A Esteban Rodríguez lo conozco muy bien, sé de sus cualidades, lo que aporta al grupo, ganándose un puesto, con respeto y nunca habla.