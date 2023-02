Wálter Centeno confiesa que cuando quitan técnicos él es la primera opción pero contratan a otro

Wálter Centeno no estaba muy contento porque Guadalupe acababa de empatar en casa 1 a 1 con Guanacasteca.

En la rueda de prensa, Paté fue sorprendido por un tema que le costó driblar más que a cualquier rival en su época como jugador.

Así empezó todo:

— Periodista: “Surge de última hora la salida de Géiner Segura en Herediano. Siempre que suceden este tipo de situaciones se maneja el nombre de Wálter Centeno”.

— Wálter Centeno interrumpe: “Ahhh...”.

— Periodista: “Se habla de Wálter Centeno y se menciona el nombre de Wálter Centeno”.

— Wálter Centeno: “¡Ay, juepucha!”.

— Periodista: “¿Qué debe suceder para que usted pueda tomar otro proyecto en medio de una situación en la que usted está tranquilo y tiene la confianza plena en Guadalupe, porque siempre se menciona su nombre en este tipo de equipos?”.

Para responder la consulta, Paté primero guardó silencio durante varios segundos.

“¿Y qué pasa...? Perdón, yo creo que hay que respetar todo. Nunca he salido a hablar de que me quieran”, indicó el técnico de Guadalupe.

Su posición es que si algo surgiera, en su equipo actual se van a dar cuenta inmediatamente.

“Yo creo que vengo saliendo de un partido, hay cosas en las cuales me interesa Guadalupe. En este momento usted me da una noticia y salgo más molesto yo con mis jugadores hoy porque no ganamos”, citó.

Añadió que es una pregunta que no sabe, que no puedo contestar. Sin embargo, hizo una confesión.

“Cuando han quitado a todos los técnicos la primera opción es Wálter Centeno, pero terminan tomando la otra. Pero es parte del fútbol, hay que esperar nuevas cosas, pero en este momento estamos en Guadalupe”, reveló.

Ante la consulta de cómo se toma que su nombre suene entre aficionados y medios de comunicación cuando hay una plaza vacante en algún banquillo, como pasa en Herediano, dijo entre risas: “¿Ya me postularon? ¿En las redes sociales?”.

“La verdad que voy a ser muy sincero, yo lo hablo con mi esposa mucho. Yo le agradezco a toda aquella gente de los clubes que piensan en el trabajo mío, que no ven el ex-ocho de Saprissa, yo creo que eso quedó para el pasado, verdad.

”Ahora yo soy entrenador, soy Wálter Centeno entrenador y quiero que me miren. Y yo trabajo para eso, trato de hacer las cosas lo mejor posible y no, no... Agradecerle a toda aquella gente que piense en Wálter Centeno”.

Dijo que eso lo hace creer que va bien, pero no lo hace creérsela.

“Esto es de resultados, estoy consciente, es de títulos y como yo siempre digo, lo importante es que hay personas que creen en el trabajo, que valoran y les agradezco a todas esas personas que han pensado en mí, en un momento determinado”.

Hubo una pregunta más relacionada a este tema, que por momentos lo tenía como acongojado.

¿Por qué cree que al final no se da esa llegada a diferentes clubes? “Quiere que le diga la verdad, porque le tienen miedo a Paté a veces (ríe...)”.