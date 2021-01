Estamos enfocados. En este puesto, Saprissa siempre exige ganar. La presión aquí la tengo. Vamos a soportar todas las críticas de la gente. Tienen derecho a opinar y como capitán del barco voy a trabajar, estoy trabajando, muy enfocado. Como líder me toca no perder la cabeza, a pesar de todo lo que se venga. Es una prueba más para mi profesión. Estoy anuente a todo lo que se venga. Es obvio, si el equipo no gana, todo recae sobre el entrenador. Veámoslo como una prueba y no como que no hay mañana.