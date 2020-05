Tenemos que salir a jugar el clásico con las cosas a favor, ser maduros y respetar al rival, es el rival de toda la vida, que nos ha ganado y que le hemos ganado. Llegamos en buen momento. Alajuela ha venido jugando muy bien, aparte de que por la cancha no lo hicieron bien en Grecia, pero han evolucionado en su juego. Espero un partido atractivo para el domingo, lástima que no hay gente, pero lo disfrutarán desde la casa, me imagino.