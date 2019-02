Ustedes me conocen. Les suena ilógico que no juguemos a lo que me gusta. Nunca les he mentido y no lo voy a hacer ahora. Esperen de Saprissa lo que me gusta. Siempre voy a defender el espectáculo y siempre voy a ir a buscar el partido. Puede que me vean atrás, en la lucha por el título, pero no estaría a gusto de hacerlo acá en el Saprissa.