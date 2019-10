Yo estoy contento con la generación con la que me tocó jugar, a nivel de cuerpo técnico lo disfrutamos bastante, no puedo quejarme, fuimos un equipo muy ganador pero no éramos tan espectaculares jugando; si me dice a mí, me hubiera gustado jugar con este sistema donde tengo la posesión siempre, porque nunca me gustaba marcar, me identificaría más con este, me hubiera divertido un poco más.