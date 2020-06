A mi se me ha exigido que juegue bien, yo creo que ya Saprissa ha jugado bien. Yo creo que nos respalda el primer lugar y se me ha dicho que yo no he ganado, listo no he ganado, pero tenemos que encontrar esa fórmula. Esto es la esencia del fṕutbol, de esto se crece. Se sufre y creo que esto me va a servir como entrenador y estoy anuente a pasar esta prueba. En este momento no soy favorito. Los periodistas saben quienes son favoritos, no me quiero quitar la presión, nosotros queremos ser campeones. Por estos tres partidos no somos favoritos, aceptamos el no ser favoritos.