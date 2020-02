Se me ha complicado mucho, la llegada de un nuevo a entrenador cambia todo. En los partidos que he podido ver no han jugado los habituales, se me ha complicado mucho. Sí he visto pinceladas de lo que quiere el entrenador, pero hasta ahí, no tengo otra referencia del equipo de Montreal, nosotros nos basamos en como jugamos nosotros.