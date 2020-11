Esto es preocupante, no para la gente, sino para los deportistas, si pueden ver, las lesiones están apareciendo a nivel internacional ya, en Europa se están lesionando. Ahora se están viendo consecuencias, los equipos grandes están sufriendo bajonazos en su sistema de juego y de ahí en la tabla, a esto hay que ponerle atención, porque los jugadores no hicieron buena pretemporada, se les cortó ritmo, luego empezaron otra vez, es como parar un motor cuando vas a 200 kilómetros por hora y metés primera. Esos días de semanas largas nos cayeron a la perfección, fue donde remontamos, eso es un trabajo del cuerpo técnico de cuidar a nuestros jugadores, porque vean, hoy perdí a Acosta, perdí a Espíndola, y no les estoy hablando de ninguna mentira. Es un llamado de atención y en este caso hay que cuidar a los jugadores. Este parón a mí me cae bien, alguna vez pateé una bola y sé que lo que más cansa es la cabeza y por eso hay que dar descanso, dos o tres días para que el jugador bote todas aquellas cosas porque sino se puede lesionar. Hay que tener un cuidado, no sé en el fútbol de Costa Rica, porque no es normal lo que se está viviendo, aquí la materia primera son los jugadores y hay que cuidarlos.