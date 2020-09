Hay ciertos lapsos del partido que lo estamos manejando de la forma que a mí me gusta. Como todos los equipos a veces tenemos lapsos o lagunas, nosotros la hemos tenido. Pero hay cosas importantes, el primer tiempo tuvimos mucho juego de conjunto que es lo que me gusta y hemos ido trabajando sobre eso, en la manera que tengamos minutos duraderos con esta idea seremos mejores. El torneo es así, rápido. Muchos de los equipos a veces di no sé, yo a mi equipo lo obligo a jugar, luego el que juegue en esta cancha sabe que es complicado, a veces hay que aplicarse a un balón frontal, aunque a mí no me guste pues se hace y la interpretación es buena. Nosotros estamos en una carrera de puntos que no podemos quedarnos, no podemos fallar y estamos tratando de equiparar en puntos.