Es poco habitual en Costa Rica que un equipo vaya ganando 4 a 0. Entonces me parece que este es el camino más idóneo, antes acá se esperaba a la Saprihora, pero por dicha trabajamos para que eso desaparezca, ellos lo han hecho bien y están felices. A mí acá me tocó ganar partidos y no disfrutar, eso no pasa ahora.