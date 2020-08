“Gracias a Dios tuve una excelente trayectoria ahí, el liguismo me quiere, me aprecia, creo que me respeta también y sería en algún momento bonito, por supuesto, estar ahí, en algún momento, si se diera. ¿Por qué? Porque fue mi casa muchos años, muchísimos años desde liga menor, desde que tenía 13 años hasta prácticamente cuando me retiré”, citó Marín.