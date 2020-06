“No sé qué va a hacer el cuerpo técnico, pero es más importante lo del fin de semana, no hay que menospreciar a nadie, jamás, Jicaral viene haciendo las cosas bien, no le alcanzó para clasificar, pero lo de nosotros va más allá y cuando querés un campeonato, si tenés que arriesgar algo momentáneo para luego tenerlo, se tiene que hacer. Son decisiones que no me incumben a mí”, indicó Cubero.