Volante del Herediano se despide en redes sociales

Aunque el Club Sport Herediano aún no había oficializado la salida de ninguno de sus jugadores, este sábado, uno de sus volante se adelantó y anunció que dejaba la institución y se convirtió en la primera baja de los rojiamarillos, quienes desde el miércoles volvieron a los entrenamientos bajo el mando del técnico Jeaustin Campos.

Dos horas después de la despedida del volante Jefferson Brenes en su Facebook, el Team dio a conocer que además de Jefferson dejaban el plantel los volantes Nextaly Rodríguez y Gabriel Leiva. Los tres futbolistas aún tenían ligamen con la institución rojiamarilla, por lo que llegaron a un finiquito.

Jefferson, quien ganó un campeonato y dos Supercopas con los florenses tras llegar oficialmente en junio del 2020, agradeció el apoyo de los aficionados.

“Hola afición herediana, hoy me despido del club el cual tiene todo mi respeto. Me voy con tres títulos y a los que me apoyaron y estuvieron conmigo en las buenas y en las malas, gracias. Igual le agradezco a los que me criticaron, esto es lo lindo del fútbol”, expresó Brenes en sus redes sociales.

El mediocampista siquirreño añadió: “Siempre estaré agradecido con todos. Los valores que mis padres me enseñaron los llevo muy presentes y dentro de ellos están ser una persona agradecida. Nos vemos en el camino. Bendiciones para todos”.

Brenes, quien en la máxima categoría jugó para Limón FC y el Municipal Grecia, durante la campaña no tuvo la participación que deseaba por lo que ahora buscará equipo para el Torneo de Clausura 2023, al igual que Rodríguez y Leiva.