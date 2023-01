Volante de Saprissa Ulises Segura está muy cerca del día que le costó lágrimas

Ulises Segura, volante de Saprissa, recuperó la alegría por volver a jugar al fútbol. Prácticamente ocho meses después de haber sufrido una lesión en la rodilla derecha, Segura volvió a sentirse un futbolista profesional.

El jueves recibirá el alta médica para incorporarse de lleno a los entrenamientos con el cuadro morado, algo que el mediocampista de 29 años ya extrañaba.

“Lo que más deseo es jugar y disfrutar del fútbol, reirme con mis compañeros, sentir la alegría de ganar y ojalá lograr el bicampeonato”, dijo Segura.

Ulises llegó a Saprissa en Febrero del 2022, luego de dejar atrás una dolencia en la rodilla izquierda que lo dejó fuera toda la temporada 2021 con el Austin FC de la MLS. En mayo del 2022, en un entrenamiento con los morados, sufrió una ruptura del ligamento cruzado anterior y meniscos.

“Fueron meses duros, porque mi mayor ilusión al volver a Saprissa era salir campeón y la forma como campeonicé no es como deseaba. Obviamente me siento parte del grupo, pero quería ser campeón aportando en la cancha”, expresó Ulises, quien en los últimos meses ha tenido que trabajar aparte, apegado a una disciplina para lograr la recuperación.

“Todos los días me levantaba a sacrificarme y cumplir con sesiones dobles de trabajo. He tenido que pagar mis extras para estar fuerte y poder volver de la mejor manera con mi rodilla. Las instancias finales del torneo pasado las viví con alegría y tristeza porque no es lo mismo ser campeón sin estar dentro de la cancha y eso me hizo falta”.

"Lo que me sucedió es inexplicable, son muchos sentimientos que se le vienen a uno dentro de estos siete meses de recuperación. Los primeros meses fueron muy difíciles, pero gracias a Dios, después se hicieron bastante llevaderos", aseguró Ulises Segura, quien se mostró ilusionado y con ganas de volver a jugar.

El volante tenía expectativas muy altas para el Apertura 2022, donde Saprissa logró la corona 37, pero en una práctica, la rodilla derecha le jugó una mala pasada.

“Lloré cuando me pasó la lesión, son cosas que uno no entiende y como digo, la vida no es como uno quiere, sino como se presenta y así me ha tocado a mí. En los últimos años las lesiones me habían respetado mucho, pero lamentablemente por mala suerte tuve dos afectaciones que me alejaron de los terrenos de juego, pero en lo personal me ayudaron a crecer mucho”.

Sin explicación

Antes de la lesión que lo hizo pasar por el quirófano, Segura sentía que tenía ritmo de juego, físicamente estaba fuerte y en buena condición.

“Se vino la lesión y no me lo explicaba en ese momento, pero con fe y de la mano de Dios he salido adelante. Es creer en la voluntad de él y así lo hice; obviamente, los primeros días no quería saber nada de nadie, fueron días muy tristes, más que todo por la ilusión de aportarle a Saprissa, de jugar en el país y buscar un cetro.

Fue bastante difícil que me haya pasado una lesión casi un año después de haber superado otra grave, pero gracias a Dios con el apoyo de mis hijas y mi esposa, quienes me dieron el respaldo para levantarme más fuerte”, resaltó el jugador saprissista.

Dándole duro el 24 🎅, contando los días para el regreso 🙏🏽💪🏽 pic.twitter.com/jbIfptYzEX — Ulises Segura (@USeguraCR) December 24, 2022

Ulises encaró la cirugía con positivismo, respetó y atendió las recomendaciones y protocolos del doctor, eso le permitió empezar a recuperarse en tiempos que normalmente no se hacen.

“Gracias a Dios ya pasó todo ese periodo, pero recuerdo el entrenamiento. Ese día llovía muy fuerte en el Estadio Ricardo Saprissa y fue en una acción de marca. Le dieron la pelota a un delantero, quebré la línea para ir a marcarlo y al apoyar el pie y como llovía mucho, se me resbaló el zapato hacia afuera, prácticamente la pierna se me abrió y cuando voy al piso me agarró hacia adentro y sonó algo que me indicó que no estaba bien”.

Ulises señaló estar bien: puede trotar, correr, hacer piques y pegarle al balón, incluso ya ha estado entrenando con sus compañeros.

“Tenía prácticamente un mes de hacer los trabajos preventivos y los básicos. La semana pasada comencé a hacer más labores integradas, más que todo como comodín para no tener mucho contacto, pero realmente hasta el jueves recibo el alta médica.

Firmó renovación

Cuando me dieron la noticia de que ya tendría el aval médico, la recibí con mucha felicidad e ilusión.

Trabajé bastante fuerte estos meses con el cuerpo médico de Saprissa, los doctores y fisioterapeutas y la verdad estoy muy agradecido por la ayuda que me han dado”, afirmó el saprissista.

Probablemente el jueves Ulises se sienta como chiquillo con juguete nuevo y es solo de agarrar confianza y recuperar la condición física.

“Obviamente se requiere un poco más de cuidado al volver y no tener tanto contacto, pero a partir del jueves debo acostumbrarme a todo eso. Me siento bien y feliz de cómo fue el proceso y desde el primer mes estaba haciendo fuerza en el gimnasio. Recuperé los ángulos de movilidad al cuarto día de operado, eso prácticamente se logra al mes y la verdad que la recuperación fue bastante buena”.

Y de su futuro con los campeones nacionales, Ulises destacó que en diciembre terminó contrato, pero ya arregló su continuidad.

“La semana pasada llegamos a un acuerdo y es lo que deseaba, quedarme en Saprissa. Es el equipo que me vio nacer como jugador y le tengo mucho cariño. Firmé por un año más y espero pronto retomar mi nivel para ser importante para la institución”, señaló Ulises Segura, quien pese al infortunio que le tocó vivir en los últimos dos años, destacó que siempre tuvo una mentalidad muy positiva y cada día se levantó con mucha convicción para trabajar fuerte y volver a sentir esa alegría por jugar al fútbol.