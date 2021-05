“Tenía una vida muy descontrolada, tenía una vida de noche, me gustaba salir, me gustaba tomar, trasnochado y eso no es vida para un jugador. Gracias a Dios encontré a una gran mujer que me lleva por un buen camino y no me arrepiento de lo que hice en el momento, porque gracias a Dios y a la mujer que me puso en el camino hoy puedo tener una mejor vida”, reseñó el volante chuchequero.