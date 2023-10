Vladimir Quesada: ‘Yo no necesito que me reconozcan nada’

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, llegó a la marca de 105 partidos dirigiendo al equipo. Con su característica honestidad, el entrenador expresó que no tenía conocimiento de haber alcanzado esa cifra y de inmediato afirmó que no necesita ningún reconocimiento por ello.

Su postura fue directa, a pesar de que las estadísticas lo respaldan con cuatro títulos con el equipo morado: Clausura 2018, Clausura 2023, la Supercopa 2023 y la Recopa 2023. Pese a estos logros, insistió en que no busca el reconocimiento de la prensa o la afición.

“Yo no quiero que me reconozcan nada. No estoy aquí por títulos materiales o reconocimientos de hombres. Lo que me importa es que el que todo lo puede, quien me ha enviado a este mundo, conozca y valore mi comportamiento. Eso es lo que me interesa”, declaró Vladimir cuando La Nación le preguntó sobre qué le falta para obtener reconocimiento por su trabajo.

Además de los títulos con Saprissa, su historial incluye un impresionante 67% de rendimiento, resultado de 63 victorias, 23 empates y 19 derrotas.

“Con todo respeto, no necesito que ustedes, la prensa, ni el grueso de la afición me reconozcan a mí. El reconocimiento debe ir a esos que están en el camerino (jugadores) con su unión y fuerza, ellos son quienes juegan y han logrado las victorias”, subrayó Vladimir.

El entrenador agregó que es noticia para él saber que ha superado los 100 partidos al frente de Saprissa. “El porcentaje de rendimiento no lo he logrado yo, son los jugadores quienes, en algún momento, han representado a Saprissa, tanto cuando estuve aquí la primera vez como ahora. Ellos son los que juegan y han hecho las cosas bien en el terreno de juego, lo que ha llevado a las victorias”, enfatizó Vladimir.

Quesada destacó que lo que realmente le importa es que su familia y seres queridos tengan una buena opinión de él.

“Se los digo de corazón, agradezco los logros, ya que los hemos conseguido para nuestra querida institución, pero no necesito que me reconozcan nada. Mientras mi esposa, mis hijos, mis nietos y familiares más cercanos sepan quién soy y tengan una buena opinión de mí, estaré tranquilo”, concluyó Vladimir Quesada.

El entrenador de Saprissa y su equipo se están preparando para enfrentar a Motagua este miércoles en el partido de vuelta por un boleto al torneo de la Concacaf del 2024. El encuentro está programado para las 6 p. m. en el Estadio Ricardo Saprissa.