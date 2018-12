La verdad es que me hace sentir bien eso. Muchas veces la gente solo reconoce el producto final y no ve lo que sucedió en el camino. Independientemente de si somos bicampeones, que lo queremos ser y lo anhelamos, se ha trabajado durante todo el semestre para eso, se tienen que evaluar muchas otras cosas buenas que se hicieron. La clave está en que a pesar de las salidas, a este equipo por lo menos se le van seis jugadores por semestre, es difícil rearmar, la clave es que se ha mantenido una base importante y también se han sabido seleccionar los jugadores que vengan a sustituir y a alimentar y a darle más cuerpo y peso al grupo de jugadores. Los jugadores lo han entendido y la base ha hecho un gran esfuerzo. En el fútbol no hay sacrificios, cómo va a ser sacrificio si nos pagan por esto, hay esfuerzo de dejar familia, hay esfuerzos y ellos lo han sabido hacer. No han claudicado, en algunos momentos hemos sido vistosos, pero en otros no, pero no dejan la idea futbolística de Saprissa, un equipo que trate bien el balón, juego elaborado y ojalá vistoso.