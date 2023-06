Vladimir Quesada: ‘Sé que el desafío de ganar el tricampeonato será aún más duro’

A Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se le hizo realidad un anhelo: continuar como entrenador del equipo, pero comenzar desde la pretemporada, a diferencia de lo sucedido en el recién concluido torneo, en el cual asumió en la fecha 15.

“Siempre lo he dicho”, afirmó Vladimir al departamento de prensa de Saprissa, “me he considerado bendecido por Dios desde niño. Si hago un recuento de las cosas buenas y las no tan buenas que aparentemente me han sucedido, las considero una bendición”.

Quesada fue ratificado como entrenador por la dirigencia morada al menos hasta que termine el presente año. El club informó que el entrenador y todo su cuerpo técnico continuarán al frente del equipo de cara al segundo semestre del 2023.

Vladimir Quesada sobre su renovación con Saprissa

“En estos momentos, con la posibilidad que se nos dio, es un privilegio. Estar al frente de esta plantilla, que también está conformada por jugadores de gran calidad humana y destrezas, representa un gran reto y es lo que más valoro”, resaltó Quesada.

Vladimir dejó claro que va con todo para lo que viene e hizo saber a la afición saprissista que se preparen para un cetro más, porque al menos él va a intentar ganar el tricampeonato.

“Cuando terminó el torneo y ganamos el título 38, de inmediato comenzamos a pensar en el 39, en alcanzar el cetro número 39. Sé que será más duro; si el primero fue duro, el bicampeonato será aún más. Ostentar y querer ganar el tricampeonato para Saprissa, sé que será más duro, pero esos son los retos lindos que nos da la vida y que Dios nos presenta para afrontarlos”, afirmó Vladimir.

El técnico expresó que seguir al frente de Saprissa es un reto muy grande, pero desea afrontarlo de la mejor manera.

“Es una gran satisfacción y una gran alegría poder seguir en nuestra institución, en el nivel que sea, y con mayor razón ahora que vamos a empezar un nuevo torneo con este grupo de jugadores y el cuerpo técnico”, señaló el timonel.

(Rafael Pacheco Granados)

Vladimir sabe que la exigencia es máxima y que no le van a pedir menos que ganar el campeonato, pero se siente muy bien respaldado.

“Entendemos que, con el grupo de jugadores, el respaldo del cuerpo técnico, los diferentes departamentos de la institución y, sobre todo, la afición, la más grande y leal, que cada vez se hace más grande y es nuestro jugador número 12, podemos lograr los objetivos”, aseguró Quesada.

Quesada añadió que confía plenamente en los jugadores y espera de ellos la mayor entrega para enfrentar el torneo nacional y el certamen de la Concacaf.

“Realmente confiamos en todos ellos, tanto de forma individual como colectiva, y en este semestre será aún más importante la participación de todos, ya que vamos a jugar dos torneos y necesitamos contar con 25 ó 26 jugadores, o más, que estén listos”.

Vladimir Quesada tiene claro el norte a seguir, pero cree que no es complicado trabajar y plasmar sus ideas con el plantel que posee Saprissa.

“Vamos a reforzar desde el principio algunas cosas que pudimos hacerles entender (a los jugadores) y que los muchachos comprendieron durante el lapso de tiempo que estuvimos al frente del equipo, son jugadores con una gran ética profesional. Es más fácil trabajar con un grupo de jugadores con esa calidad y ese alto nivel cognitivo y vamos a jugar en este semestre dos torneos, el nacional y el centroamericano y todavía es más importante empezar con ellos desde la pretemporada”, expresó el entrenador.

Para el inicio del próximo torneo, Saprissa reportó tres salidas, el arquero Aarón Cruz y el volante Jaylon Hadden, quienes firmaron con Herediano y Marvin Angulo a quien no le renovaron.