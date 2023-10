Vladimir Quesada se muestra complacido con el respaldo incondicional de sus jugadores

Mariano Torres es el capitán del Saprissa y como referente, es el primero en salir ante los medios a defender al técnico Vladimir Quesada. Torres recalcó que no entiende cómo se cuestiona a un entrenador que ganó el Clausura 2023, la Supercopa, la Recopa, es líder del Apertura 2023 y ahora se metió a la final del Torneo de Copa, tras eliminar a Herediano (1 a 1, 7 a 6 en penales).

Ante tal defensa de Mariano y el resto de futbolistas, Quesada se mostró muy complacido por lo que dicen y hacen en la cancha sus dirigidos. El timonel reconoció de nuevo que están en deuda, tras la eliminación en la Copa Centroamericana a manos del Real Estelí, pero a su parecer, esto no borra todo lo que han logrado.

-¿Qué representa para usted y el grupo esta clasificación a la final?

- La química y la sinergia que hay con la afición es lo que se hace que se logren cosas como esta clasificación. Tenemos una deuda enorme en Concacaf y todos somos conscientes de esto, pero contamos con una oportunidad más para al menos llegar a la Copa de Campeones de la Concacaf y esta clasificación a la final del Torneo de Copa es un aliciente después de lo que vivimos, porque es a lo que estamos acostumbrados.

”Una vez más, este grupo de jugadores logra algo importante. Estamos compitiendo y es satisfactorio avanzar a una final más. Lo que toca es prepararnos lo mejor posible para el partido que viene. Han sucedido muchas cosas en este semestre y mis respetos a este grupo de jugadores”.

-Mariano Torres señaló que es increíble que se discuta su continuidad, si es campeón, ganó la Recopa, la Supercopa y es líder. ¿Qué piensa de esto?

- Le agradezco mucho a todos los jugadores. Ellos han expresado respaldo verbal, pero normalmente lo hacen con acciones en la cancha, tanto con su manera de entrenar y con lo que hacen en los partidos. Lo vienen haciendo desde que llegué acá.

”Igual, entiendo lo que pasa. Mañana me puedo ir de acá y pueden traer a otro entrenador y la prensa inmediatamente va a ver cómo se lo traen abajo. Es normal, es parte del trabajo de los comunicadores”.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, se quejó del arbitraje, tras pasar a la final del Torneo de Copa y eliminar al Herediano en penales. (Jose Cordero)

-¿Qué tan necesario era pasa Saprissa darle un golpe a un rival como Herediano?

- Es importante, pero no ganamos ante Herediano, sino que clasificamos. El partido terminó en empate y creo que en gran parte fue por el árbitro, pero no quiero hablar mucho de él. Creo que las declaraciones de los dirigentes lo condicionan, pero no voy a decir más, es humano y se puede equivocar.

-¿Cómo vio a Mariano Torres?

- Lo vi bien y es lo que buscamos con él. Luego del partido contra el Real Estelí Mariano sintió una pequeña molestia y pensamos que era mejor no llevarlo al Colleya Fonseca, el fin de semana anterior.

”La superficie artificial es nefasta para todos los jugadores, golpea mucho las articulaciones, provoca muchas lesiones y por eso cuidamos a Mariano, porque lo hizo bien ante el Real Estelí”.

-Jefferson Brenes y Mariano Torres vienen regresando de lesiones. ¿Es riesgoso utilizarlos en juegos como estos ante Herediano, ya que no están al 100%?

- El que no inicien es para evitar riesgos. Ellos tienen que ir ganando minutos poco a poco. Cada vez van a ir jugando más, hasta que puedan disputar 70 minutos o más. No los vamos a forzar, sino que creemos que utilizándolos en los segundos tiempos es mejor para que recuperen el ritmo de competencia.

-¿En qué se inclinó para utilizar a Kevin Chamorro, ya que Esteban Alvarado venía siendo el titular en la Copa y en la Concacaf?

- Fue solo una decisión técnica. Nos inclinamos por Kevin, pensamos que él debía jugar, pero hasta ahí. Esteban ha venido haciendo las cosas muy bien, es un gran portero y estamos muy bien en este departamento con ellos dos y con los juveniles.