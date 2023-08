Vladimir Quesada sale en defensa de Kevin Chamorro

¿Está bien Kevin Chamorro? ¿Ha cometido errores que le han costado goles? En los últimos días han surgido comentarios, sobre todo en redes sociales, que sugieren que el guardameta ha disminuido su nivel de juego; incluso se le ha vinculado sentimentalmente con una presentadora de televisión, y según algunos, esto ha afectado su rendimiento.

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, abordó el tema y expresó que él observa a Chamorro día a día en los entrenamientos y, por supuesto, durante los partidos, y no ha percibido un bajo desempeño por parte del portero.

“No entiendo qué están buscando (con Kevin Chamorro). Quieren relacionar su rendimiento deportivo con su vida privada, pero se debe separar y no abordar ese aspecto”, declaró Vladimir Quesada.

🔥🔥 “Ustedes deben ponerle un alto al tema de Chamorro”



⚽️Vladimir defendió el nivel del portero morado pic.twitter.com/ufflEkYBSB — Deportes Monumental (@RadioMonumental) August 18, 2023

LEA MÁS: Ulises Segura pasa en Saprissa del sufrimiento a la ilusión

Quesada habló con los medios de comunicación durante la conferencia de prensa previa al juego de este sábado a las 8 p.m. contra Cartaginés.

Vladimir enfatizó en que Chamorro está en buen estado, y no solo él, sino también Esteban Alvarado y hasta Abraham Madriz, quien no ha tenido minutos en el campeonato.

Para Vladimir Quesada, Kevin Chamorro, anda bien y añadió que no sse debe relacionar su vida privada con su rendimiento deportivo.. (MAYELA LOPEZ)

“He observado a Kevin personalmente y no lo he visto cometer errores graves. Claro, como cualquier ser humano, puede cometer errores. Los porteros están desempeñando su labor muy bien y esperamos lo mejor de ellos”, destacó Vladimir.

Durante la presentación del evento “90 Minutos por la Vida”, este jueves, le consultaron a Kevin Chamorro si su rendimiento ha disminuido, y la pregunta incomodó al arquero saprissista.

“Los aficionados, y a veces incluso la prensa sensacionalista, intentan minar mi confianza, pero siempre he confiado en mis habilidades. Nunca he perdido la confianza. Como a cualquiera, me ha sucedido cometer errores, como en el torneo pasado, pero siempre estoy dispuesto a trabajar de la mejor manera cuando me toca actuar, y realmente no me importa lo externo”, comentó Chamorro.

Kevin ha jugado en los cuatro partidos del campeonato y ha encajado cinco goles: dos de Puntarenas y Herediano, y uno de Sporting.