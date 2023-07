Vladimir Quesada rompe con estilo reservado y revela sus técnicos favoritos para la Selección de Costa Rica

La Selección de Costa Rica colgó el rótulo de “se busca entrenador”, y ahora la discusión se centra en si debe apostarse nuevamente por un extranjero o darle la oportunidad a un nacional. Hay quienes no tienen la más mínima duda, como es el caso de Vladimir Quesada, quien hoy mismo presentaría al nuevo estratega.

Quesada suele ser muy comedido, pero se salió de su libreto y puso sobre la mesa dos nombres: Alexandre Guimaraes y Óscar Ramírez.

Vladimir Quesada ganó el bicampeonato con Saprissa y conquistó la Supercopa y la Recopa. En las primeras dos fechas del Apertura 2023 salió con victoria. (Jose Cordero)

Guimaraes ya clasificó a Costa Rica al Mundial de Corea y Japón 2002 y también a Alemania 2006, mientras que Ramírez llevó a la Nacional a Rusia 2018. Según Vladimir, la experiencia de ambos y lo que ya hicieron en la Sele es suficiente para sacar a la Tricolor del complicado momento, que derivó en la salida de Luis Fernando Suárez.

“Hay muy buenos entrenadores nacionales, que pueden hacerse cargo del puesto. Para mí, el número uno sería Alexandre Guimaraes y el dos Óscar Ramírez. No quiero referirme más a esto, solo son mis candidatos, pero tampoco digo que los tengan que poner”, explicó.

No sería una locura que se cumpla lo que le gusta a la cabeza de los morados, principalmente con Alexandre, quien está libre. En el caso del Macho, tras lo de Rusia 2018 no volvió a dirigir y ha expresado que no es algo en lo que esté pensando.

Vladimir no mencionó a figuras como Jeaustin Campo o Jorge Luis Pinto, dos de los que más se habla en el presente.

Otro más que se sumó a expresar su criterio sobre este tema, fue Horacio Esquivel, técnico de Guanacasteca. Eso sí, Esquivel considera que lo más oportuno sería nombrar a un interino, mientras asume el nuevo Comité Ejecutivo. Sin embargo, en lo que sí concuerda con Quesada, es en que debe ser tico.

“No estoy en la posición de decir nombres, no es lo correcto, porque hay otros con mucha capacidad, como Jeaustin o Medford. Igual, para lo que hizo el señor que se fue (Luis Fernando Suárez), cualquiera hace lo mismo... Lo importante es conocer el medio, porque no hay tiempo y por lo mismo pienso en un interino. Soy más patriota y nos ha ido bien con los nacionales”, añadió Horacio.

Quesada levanta la voz por la S

Saprissa perdió a Mariano Torres y Ryan Bolaños por lesión en la Supercopa ante Herediano, mientras que Christian Bolaños se resintió en la Recopa contra Cartaginés. Así mismo, previo al inicio del torneo Ricardo Blanco sufrió un problema en su tobillo derecho y tampoco está disponible.

Ante todo esto, el técnico Vladimir Quesada levantó la voz por la agenda tan cargada que tienen y por las complicaciones que vivieron en la pretemporada.

“Demostramos que tenemos un grupo fuerte, que poco a poco se va reuniendo. Somos el equipo más golpeado durante la pretemporada, con la ausencia de jugadores por estar en diferentes selecciones, con lesiones y expulsados en las copas. Nos vamos a ir haciendo más fuerte y nos iremos viendo mejor”.

Pese a las bajas, el Monstruo se dejó las dos copas y sumó dos victorias en el inicio del actual certamen. Sin embargo, el ritmo es frenético, ya que el jueves se medirá a los brumosos, en la Copa Centroamericana, el domingo al Team por torneo nacional y así seguirán. Esto hace que Vladimir tome previsiones y rote.

“No hay cuerpo que aguante un tren de partidos como el que enfrentamos, por más que sea joven o experimentado. Somos el equipo más afectado en esto, porque en 12 días vamos a disputar cuatro partidos, así que estamos jugando cada dos o tres días. Para esto, tenemos un buen grupo de profesionales que nos respaldan”.