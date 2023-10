Vladimir Quesada revela qué ha sido más difícil para él: ser jugador o entrenador de Saprissa

Vladimir Quesada, técnico de Saprissa, atendió a la prensa previo al juego de este sábado ante Cartaginés. Sin duda, lograr la victoria es vital para ambos clubes. El cuadro tibaseño es líder y Cartaginés está a dos puntos, y con el triunfo desplazaría a los morados.

Vladimir habló de este y otros temas, incluyendo la consulta de qué ha sido más difícil para él, ser jugador o entrenador de Saprissa.

Vladimir debutó con el Deportivo Saprissa el 3 de noviembre de 1985. Jugó exclusivamente con Saprissa y acumuló un total de 400 participaciones en la liga nacional y consiguió doce tantos. En el año 2000 puso fin a su carrera como futbolista de los tibaseños.

- ¿Qué es más fácil para usted, ser jugador o entrenador de Saprissa?

- Es más fácil ser jugador. Con esto no desvalorizo ni nada, le doy su gran potencial a ser jugador de Saprissa y no es fácil estar frente a la afición más leal y exigente. Pero para mí, es más difícil ser técnico, y lo puedo valorar al haber tenido las dos oportunidades. Antes sabía a lo que iba y se hacía el esfuerzo para que las cosas salieran. Hoy, no solo yo, sino todos los técnicos del mundo, dependen de lo que hagan sus jugadores en el terreno de juego.

- ¿Cree que a usted como técnico de Saprissa se le mide diferente por parte de la afición y la misma prensa deportiva?

- No lo puedo saber. A ustedes (prensa) no los leo y tampoco los escucho.Vivo tranquilo y asumo la responsabilidad que tengo.

- Se ha cuestionado en el torneo que a Saprissa le cuesta sacar los partidos ante rivales directos. ¿Qué cambiará para ganar este choque tan trascendental ante Cartaginés?

- Ustedes dicen que estos son los juegos más importantes, pero todos lo son. No estaríamos en primer lugar si no le ganamos dos veces a Puntarenas, una vez a San Carlos. Si solo le ganamos a los tradicionales, la suma no nos da para estar en primer lugar. Nos estamos jugando el liderato y el mismo Cartaginés está a dos puntos de nosotros.

- ¿Cómo está la preparación del equipo para el juego ante Cartaginés?

- Se priorizó la recuperación. Son pocos días, y hemos sido muy reiterativos en eso. Los torneos nos provocan mucha fatiga, y lo que se hace cuando no se juega es recuperar. No hay tiempo, ni me imagino que Mauricio Wright haya trabajado mucho en lo táctico; debe estar centrado en la recuperación de los futbolistas.

- ¿Luis Paradela y Christian Bolaños pueden ser tomados en cuenta?

- Christian Bolaños tuvo un problema físico durante el juego ante Puntarenas. Igualmente, Paradela está en recuperación con los fisioterapeutas y con los readaptadores físicos.

- ¿Qué reportes tiene de la parte física de Mariano Torres? ¿Está listo para iniciar el partido y jugar todos los 90 minutos?

- En eso estamos. La evolución de Mariano ha sido muy buena, al igual que la del resto de los jugadores. Hemos tratado de hacer una buena dosificación de las cargas, tratando de evitar otras lesiones. Estuvo durante dos meses antes de saltar a la cancha con los readaptadores físicos, y su evolución ha sido buena. Le preguntaremos cómo se siente y si está apto para arrancar desde el inicio.

"Cartaginés sigue siendo un equipo agresivo, rápido, con jugadores que se entregan. Lo vamos a enfrentar con mucho respeto", dijo Vladimir Quesada, técnico del Deportivo Saprissa. (Jose Cordero)

- ¿Cuáles son las diferencias de Cartaginés respecto a cuando lo dirigía Paulo Wanchope?

- Sigue siendo un equipo agresivo, rápido, con jugadores que se entregan. Con Paulo jugaban en un 4-3-3, y ahora parece ser más marcado el 4-4-2, como fue contra Puntarenas y San Carlos, con Justin Daily y Marcel Hernández en punta.

- ¿Cartaginés es ahora más ofensivo?

- Yo creo que están en un proceso de transición a las ideas de Mauricio y su cuerpo técnico. Los sigo viendo como un equipo muy equilibrado en defensa y ataque. El mayor de los respetos al enfrentarlos; vamos a tener un partido sumamente difícil.

- ¿Qué ha visto en Orlando Sinclair que jugando bajo su mando ha mejorado sus estadísticas en cuanto a goles?

- Mucha gente no entiende y le choca. Yo lo conozco desde que era un niño y estuve a su cargo en alguna división juvenil u otra. Lo conozco bastante bien y me alegra mucho que sus cualidades sean puestas en el terreno de juego. Está haciendo las cosas muy bien. Es una gran alegría que esté anotando.